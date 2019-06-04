Наказание за незаконное обогащение: у Зеленского предлагают конфисковывать активы

4 июня, 2019, 15:28

В законопроекте президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении изменили формулировку, чтобы на практике можно было взыскать в сторону государства необоснованные активы

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV

По словам Рябошапки, норма о конфискации или взыскании была включена в закон в 2015 году, однако, формулировка не давала применить это на практике. В законопроекте, который разрабатывал президент Зеленский с экспертами МВФ и Всемирного банка, формулировку изменили.

Отмечается, что такой подход снимает риски из презумпции невиновности, поскольку в таком порядке принцип презумпции не применяется.

Также сообщается, что в гражданско-правовом порядке есть возможность применения этих норм в прошлом: материалы дел, которые ранее были открыты НАБУ и САП, смогут быть использованы снова. Тогда же в порядке гражданской процедуры антикоррупционные органы могут обратиться в суд, чтобы необоснованные активы взыскать в пользу государства.

Заместитель главы АП сообщил, что дела о незаконном обогащении будут рассматривать в Высшем антикоррупционном суде коллегия в составе трех судей. Решение будет приниматься на основе баланса убедительности доказательств (детектив НАБУ и прокурор должны объяснить, почему активы являются необоснованными и имеют связь с лицом, против которого иск; лицо, против которого иск, должно объяснить, почему активы являются легальными).

Законопроектом предусматривается, что к уголовной ответственности будут привлекать в случаи, когда размер необоснованных активов является значительным: 12 необлагаемых минимумов (около 11 млн 500 тыс. грн).

"Есть возможность, что законопроект будет включен в повестку дня в четверг, 6 июня", - заверил Рябошапка.

Он добавил, что недавно Зеленский встречался с руководителями антикоррупционных ведомств НАБУ и САП Сытником и Холодницким. Президент дал им 3 месяца, чтобы показать результаты своей совместной работы, "если они их не покажут, то будут соответствующие последствия".