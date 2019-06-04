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Espreso.tvОбществоНа заседании ТКГ по Донбассу обсудят освобождение заложников

На заседании ТКГ по Донбассу обсудят освобождение заложников


фото: rfe
На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 5 июня будет обсуждаться освобождение заложников

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве. В разговоре обсудили повестку дня завтрашней работы. Основные вопросы - освобождение заложников и вопросы безопасности", - написала Олифер.

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