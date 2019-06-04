На Ровенщине из-за ДТП дорогу залило клеем ПВА
4 июня, 2019, 18:54
В Ровенской области в ДТП перевернулся полуприцеп, заполненный клеем ПВА, в результате чего дорогу залило клеем
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ровенской области в Facebook.
4 июня в 3:38 в Службу спасения Ровенской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге М-06 вблизи села Сынив Гощанского района, говорится в сообщении.
Отмечается, что полуприцеп от Mercedes-Benz413, который был заполнен клеем ПВА, перевернулся, и клей вылился на автодорогу.
Отмечается, что работники полиции на полчаса ограничили движение автотранспорта, чтобы спасатели ГСЧС смыли клей с автодороги.
Пострадавших в ДТП нет, говорится в сообщении.