На Ровенщине из-за ДТП дорогу залило клеем ПВА

4 июня, 2019, 18:54

В Ровенской области в ДТП перевернулся полуприцеп, заполненный клеем ПВА, в результате чего дорогу залило клеем

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ровенской области в Facebook.

4 июня в 3:38 в Службу спасения Ровенской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге М-06 вблизи села Сынив Гощанского района, говорится в сообщении.

Отмечается, что полуприцеп от Mercedes-Benz413, который был заполнен клеем ПВА, перевернулся, и клей вылился на автодорогу.

Отмечается, что работники полиции на полчаса ограничили движение автотранспорта, чтобы спасатели ГСЧС смыли клей с автодороги.

Пострадавших в ДТП нет, говорится в сообщении.