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Espreso.tvОбществоНа Киевщине столкнулись микроавтобус и автобус: 26 пострадавших, трое - в реанимации

На Киевщине столкнулись микроавтобус и автобус: 26 пострадавших, трое - в реанимации

Во вторник, 4 июня, в городе Боярка Киевской области произошло ДТП, в котором пострадали 26 человек

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД Украины.

Авария произошла около 10:00 на перекрестке улиц Независимости и Хмельницкого. По предварительным данным, сначала маршрутный автобус Mercedes-Benz, двигаясь по второстепенной дороге, зацепил автомобиль Škoda, потом на главной дороге столкнулся с маршрутным автобусом "Богдан".

В результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести, были госпитализированы. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Водителя автобуса Mercedes-Benz задержали, транспортное средство изъято и помещено на площадку временного содержания.

Полиция Киевской области открыла производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному водителю и избрании ему меры пресечения.

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