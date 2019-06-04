На Киевщине столкнулись микроавтобус и автобус: 26 пострадавших, трое - в реанимации

4 июня, 2019, 14:06

Во вторник, 4 июня, в городе Боярка Киевской области произошло ДТП, в котором пострадали 26 человек

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД Украины.

Авария произошла около 10:00 на перекрестке улиц Независимости и Хмельницкого. По предварительным данным, сначала маршрутный автобус Mercedes-Benz, двигаясь по второстепенной дороге, зацепил автомобиль Škoda, потом на главной дороге столкнулся с маршрутным автобусом "Богдан".

В результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести, были госпитализированы. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Водителя автобуса Mercedes-Benz задержали, транспортное средство изъято и помещено на площадку временного содержания.

Полиция Киевской области открыла производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному водителю и избрании ему меры пресечения.