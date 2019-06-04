На Донбассе боевики ранили одного военного

4 июня, 2019, 19:46

С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня, при этом один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранен один военный

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений со станковых противотанковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил - вблизи города Авдеевка из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а также в районе населенного пункта Опытное - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг по направлению населенного пункта Садовый из снайперского оружия обстрелял позиции украинских защитников вблизи поселка Золотое-4.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.