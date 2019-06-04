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Espreso.tvОбществоМаска, наручники, цепи: самолет с подозреваемым на борту направляется в Польшу

Маска, наручники, цепи: самолет с подозреваемым на борту направляется в Польшу

В Польшу на военном самолете экстрадируют гражданина Грузии, подозреваемого в изнасиловании и убийстве польки

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Не часто мы делимся результатами по экстрадиции того или иного лица в другие страны, говорится в сообщении.

"Полгода длился экстрадиционный процесс в отношении гражданина Грузии, которого польские правоохранители подозревают в изнасиловании и убийстве девушки", - отметила Сарган.

По ее данным, после совершения противоправных действий он завернул тело в мешки из фольги, упаковал в туристическую сумку и на такси вывез на окраину парка города Лодзь.

"Указанное преступление получило широкий резонанс в соседнем государстве, поэтому подозреваемый попытался скрыться на территории Украины", - отметила пресс-секретарь.

Сарган отметила, что эта попытка для преступника оказалась неудачной.

"Именно сейчас самолет с подозреваемым на борту направляется в Польшу. За ним, кстати, Польша прислала военный самолет", - подчеркнула она.

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