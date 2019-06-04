Кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

4 июня, 2019, 10:00

В столице финишировал 48-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость"

Более трех с половиной тысяч кинолент со всего мира, и только 180 попали в программу КМКФ "Молодость". По словам генерального директора КМКФ "Молодость" Андрея Халпахчи, в этом году очень сильная конкурсная и внеконкурсная программа.

Приз за лучший полнометражный фильм достался южно-корейскому режиссеру - Бора Киму "Колибри". Фильм "В радости и только в радости" украинского режиссера Марины Рощиной получил первенство в Национальном конкурсе. А вот Гран-при фестиваля - скифский олень и чек на десять тысяч долларов от давнего официального партнера, лотереи "Лото-Забава" от оператора государственных лотерей "М.С.Л.", достались французской ленте "Дикий". Лента рассказывает об истории человека, который ради любви и свободы идет на рисковые шаги.

"Очень важно, чтобы на этом примере другие тоже помогали развитию киноискусству. Это естественно для многих лотерейных операторов многих стран. Благодаря тому, что мы поддерживаем кинофестиваль "Молодость" и являемся спонсорами Гран-при, мы тем самым популяризируем идею, что лотереи и социальные проекты объединены", говорит вице-президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Евгений Власенко.

Кстати, актер Феликс Марита, сыгравший главную роль в фильме "Дикий", быстро нашел общий язык с представителем лотерейного оператора, ведь в Европе в лотерее играют целыми семьями.

"Я не знаю, как у вас в Украине, но я покупаю время от времени мгновенные лотереи - это напоминает мне о дедушке. Он всегда это делал и предлагал мне", рассказал после церемонии награждения господин Марита.

Следующий КМКФ "Молодость" должен состояться через год. В "М.С.Л." планируют расширить поддержку кинофестиваля.

"Все будет зависеть от того, насколько, в том числе и государство, построит для лотерейных операторов условия для повышения результатов нашей работы", - поделился планами господин Власенко.

Организаторы и режиссеры уже начинают готовиться к следующему кинофестивалю. И обещают еще больше новых имен и киношедевров.