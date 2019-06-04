Кернес заявил, что вопрос возвращения проспекта имени Жукова вынесут на сессию горсовета

4 июня, 2019, 19:43

Вопрос о переименовании проспекта имени генерала Петра Григоренко в проспект имени маршала СССР Георгия Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета

Об этом в своем заявлении, опубликованном на сайте горсовета, сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко в проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения", - отметил он.

Мэр добавил, что при этом станция метро, которая раньше носила имя маршала Жукова, останется с нынешним названием "Дворец спорта".

Также Кернес напомнил, что вчера пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя события вокруг свержения бюста маршала Жукова и возможного возвращения его имени на карту Харькова, обратила внимание на присутствующую правовую коллизию и отметила, что мэр должен быть арбитром в этом противостоянии.

"Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому за его мудрость в этом вопросе и за то, что он доверил мне как арбитру разобраться в этой проблеме исключительно в законной плоскости", - подчеркнул мэр Харькова.

По мнению Кернеса, в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают выражать свою позицию цивилизованно - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности.

"Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - считает он. Также, по его словам, бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время.