Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером. На чем он зарабатывает

4 июня, 2019, 11:04

Американский рэпер Шон Кори Картер, более известный как Jay Z, стал первым рэпером, накопившим состояние в один миллиард долларов

Об этом сообщает журнал Forbes .

Как пишет издание, музыкант разбогател благодаря инвестициям: он уложился в недвижимость, предметы искусства, алкоголь и акции таких растущих компаний, как Uber. В частности, с 2013 года в коллекции Jay-Z находится картина Жана-Мишеля Баския, которую он купил за 4,5 миллиона долларов.

Среди главных активов музыканта:

- прибыль от шампанского Armand de Brignac - 310 млн;

- наличные средства, деньги на счетах и инвестиции - 220 млн;

- прибыль от бренда коньяка D'Ussé - 100 млн;

- стриминговый сервис Tidal - 100 млн;

- лейбл Roc Nation - 75 млн;

- музыкальный каталог - 75 млн;

- коллекция произведений искусства - 70 млн;

- недвижимость - 50 млн;

Как отмечает Forbes, успех рэпера особенно заметен, если посмотреть на его жизнь: до музыке он продавал наркотики, а в 1996 году основал свой лейбл, на котором выпустил дебютный альбом Reasonable Doubt. Затем, в течение карьеры, он получил 22 "Грэмми".