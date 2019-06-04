Госдеп объяснил, как страницы в соцсетях будут влиять на получение американской визы

4 июня, 2019, 09:12

Желающие получить американскую визу должны будут указывать на странице в соцсетях предыдущие номера телефонов и все адреса электронной почты

Об этом сообщает "Голос Америки".

Новые правила впервые предложили в 2018 году, но визовые анкеты на сайтах консульств обновили теперь.

Из нового необходимо указать свои контакты в социальных сетях, предыдущие номера телефонов, все адреса электронной почты и зарубежные поездки за последние пять лет. Ранее такую информацию просили у людей, подлежащих дополнительной проверке.

Будут проверять такие соцсети: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit и Tumblr. Кроме этого, необходимо указать о своей активности в соцсетях, популярных за пределами США, - например VK или "Одноклассники".

Ответить на новые вопросы надо будет для большинства заявителей на американскую визу. Это касается людей, которые подают документы на туристические, студенческие, рабочие или иммиграционные визы. Дипломатов и членов официальных делегаций новые изменения не коснутся.

Если же человек не имеет профилей в соцсетях, он сможет выбрать такой вариант ответа в анкете.

"Заявителям, которые никогда не пользовались социальными медиа, будет отказано в визе из-за того, что они не указали свои данные", - заверили в Государственном департаменте.

Однако если вы предоставите неточные или ложные ответы, вам могут отказать в выдаче визы. Поэтому в анкете нужно указать данные с любых соцсетей из списка, если вы использовали их в течение последних пяти лет. Даже если вы ими больше не пользуетесь.