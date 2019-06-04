Глава ВСК заявил, что "Укроборонпром" следует вернуть под прямой контроль правительства

4 июня, 2019, 17:16

Государственный концерн "Укроборонпром" необходимо вернуть в прямое подчинение Кабмина

Об этом сказал после заседания парламентской временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений по фактам хищений в Вооруженных силах и подрыва обороноспособности государства заявил глава комиссии Иван Винник, передает УНИАН.

По словам Винника, на сегодняшнем заседании был предварительно одобрен отчет временной следственной комиссии, на этой неделе комиссия предложит Верховной Раде до одобрения.

Говоря о проблематике концерна "Укроборонпром", Винник отметил, что вред был нанесен из-за внесения изменений в законодательство в 2011 году, когда "Укроборонпром" был выведен из-под прямого подчинения Кабмина, и все решения в отношении предприятий концерна начал принимать наблюдательный совет концерна. Учитывая это глава комиссии отметил, что проведение аудита "Укроборонпрома", которое инициирует правительство, никоим образом не улучшит ситуацию, поскольку в 2011 году, когда создавался концерн "Укроборонпром", Кабмин был лишен контроля над государственной собственностью в сфере оборонно-промышленного комплекса .

"В частности, устав "Укроборонпрома" нельзя изменить без представления наблюдательного совета концерна. Реорганизовать, включить, выключить предприятия концерна также невозможно без наблюдательного совета. Фактически наблюдательный совет стал владельцем и распорядителем государственного имущества в сфере обороны и безопасности", - подчеркнул Винник.

По словам Винника, масштабные хищения в армии велись в период с 2006 гг. до 2008 года, когда активно действовали по схеме реализации якобы избыточного имущества Вооруженных сил. В частности, из-за схемы занижения реальной стоимости этого имущества и с последующей продажей его за границу через спецэкспортеров уже по рыночной стоимости. При этом государство в лучшем случае получало деньги за имущество по его оценочной стоимости, а не по реальной.

Кроме того, Винник сообщил, что во времена экс-президента Виктора Януковича разрушения обороноспособности Украины продолжали не только путем распродажи военного имущества, но и из-за уничтожения оборонных документов, мобилизационных планов.