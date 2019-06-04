ЕС продлит санкции против РФ из-за аннексии Крыма - СМИ

4 июня, 2019, 10:51

Европейский Союз продолжит на год санкции против России из-за оккупации Крыма

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на российские СМИ.

"23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И поскольку ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось раньше", - сказал собеседник агентства.

По словам дипломата, официальное решение о продлении санкций будет принято без обсуждения и, скорее всего, на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

Напомним, впервые Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году из-за агрессии против Украины.

Санкции включат запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.