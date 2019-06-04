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Espreso.tvОбществоЕНП поддерживает намерение "Народного фронта" стать членом-наблюдателем

ЕНП поддерживает намерение "Народного фронта" стать членом-наблюдателем


фото: http://nfront.org.ua
Сегодня Политическая ассамблея Европейской народной партии - общеевропейского объединения правых и центристских сил - приняла важное решение поддержать намерение политической партии "Народный фронт" приобрести статус наблюдателя

Согласно решению ЕНП, за выполнение необходимых условий такой статус будет предоставлен "Народному фронту" после предстоящих выборов в нашем государстве, пишет пресс-служба НФ.

"Народный фронт" приветствует решение наших европейских партнеров и будет продолжать свою деятельность активной политической силы, которая разделяет общие с нашими союзниками ценности и принципы.

Поздравляем с расширением украинского присутствия в Европейской народной партии другие политические силы Украины, которые уже имеют статус наблюдателя или находятся в процессе его получения.

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