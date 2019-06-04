Эксперты из ЕС начали работать над разделением Нафтогаза на две компании

4 июня, 2019, 11:05

Европейские специалисты, которые представляют консорциум газовых компаний ЕС, начали работу по анбандлингу Нафтогаза, то есть разделению компании и выделению из нее независимого оператора газотранспортной системы

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"В начале года мы создали компанию "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), которая станет стержнем нового оператора - сейчас выстраиваем в ОГТСУ управленческие процессы, готовимся к сертификации. Очень хорошо, что на этом этапе к нам присоединились европейские эксперты. Консорциум газовых компаний ЕС, который в дальнейшем может стать партнером Украины при управлении ГТС, делегировал 4 специалистов, работающих в ведущих газотранспортных компаниях Европы", - сообщил Коболев.

Он напомнил, что Украина обязалась провести анбандлинг Нафтогаза до 1 января 2020 года.

В частности, от успешности этого процесса зависит будущее транзита российского газа через украинскую ГТС в Европу, который ежегодно приносит около $3 млрд.