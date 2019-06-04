Эксперты из ЕС начали работать над разделением Нафтогаза на две компании
Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.
"В начале года мы создали компанию "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), которая станет стержнем нового оператора - сейчас выстраиваем в ОГТСУ управленческие процессы, готовимся к сертификации. Очень хорошо, что на этом этапе к нам присоединились европейские эксперты. Консорциум газовых компаний ЕС, который в дальнейшем может стать партнером Украины при управлении ГТС, делегировал 4 специалистов, работающих в ведущих газотранспортных компаниях Европы", - сообщил Коболев.
Он напомнил, что Украина обязалась провести анбандлинг Нафтогаза до 1 января 2020 года.
В частности, от успешности этого процесса зависит будущее транзита российского газа через украинскую ГТС в Европу, который ежегодно приносит около $3 млрд.
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Напомним, анбандлинг - требование ЕС в рамках Третьего энергетического пакета, которое предусматривает, что одна и та же компания не может одновременно добывать, транспортировать и продавать газ.
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Недавно Кабинет министров решил внести изменения в постановление №496 по реализации модели анбандлингу (отделение оператора газотранспортной системы). Таким образом Нафтогаз разделят по модели правительства.
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Анбандлинг, по словам Гройсмана, необходимо провести по модели, принятой еще в июле 2016 г. и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.
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Ранее предложенную модель Кабинетом министров поддержал Всемирный банк, но раскритиковал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко . По его мнению, модель OU может привести к проигрышу компании в иске против Газпрома на $3 млрд, а также ослабить позиции Украины в будущих трехсторонних переговорах по транзиту.
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17 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров требует от НАК "Нафтогаз Украины" принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года.
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