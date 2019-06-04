Экс-капитан "Шахтера" Срна возвращается в прежнюю команду

4 июня, 2019, 11:45

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна летом покинет итальянский "Кальяри" и вернется в хорватский "Хайдук", где начинал карьеру

Об этом сообщает "Футбол 24".

Контракт 37-летнего хорвата с "Кальяри" заканчивается, а стороны далеки от продления соглашения. Итальянский клуб предлагает Срна соглашение еще на сезон с существенным снижением зарплаты - с 1 млн евро в год до 500 тыс. евро. При этом в "Кальяри" не слишком довольны выступлениями хорвата, который отдал всего 3 результативные передачи в 26 матчах чемпионата Италии 2018/19.

Сам Срна склоняется к возвращению в "Хайдук" - клуб, в котором он начинал свою профессиональную карьеру.

Дарио Срна играл за "Шахтер" с 2003 до 2018 года и 9 раз становился чемпионом Украины, а также выиграл Кубок УЕФА 2008/09. В 2017 году хорват стал фигурантом допингового скандала был дисквалифицирован и летом 2018 г. покинул донецкий клуб.