Цигикал сдал должность председателя ГПСУ

4 июня, 2019, 09:50

Петр Цигикал сложил свои полномочия главы Государственной пограничной службы Украины

Об этом он сообщил в Facebook.

"Первоначальный важный и ответственный период завершился и в моей жизни. Я оставил должность председателя Государственной пограничной службы. Однако я никогда не перестану быть пограничником", - написал он.

Напомним, 31 мая Зеленский своим указом уволил Цигикала.

В другом указе говорится, что Цигикала уволили в запас с правом ношения военной формы одежды.