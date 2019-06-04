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Espreso.tvОбществоЦигикал сдал должность председателя ГПСУ

Цигикал сдал должность председателя ГПСУ

Петр Цигикал сложил свои полномочия главы Государственной пограничной службы Украины

Об этом он сообщил в Facebook.

"Первоначальный важный и ответственный период завершился и в моей жизни. Я оставил должность председателя Государственной пограничной службы. Однако я никогда не перестану быть пограничником", - написал он.

Напомним, 31 мая Зеленский своим указом уволил Цигикала.

В другом указе говорится, что Цигикала уволили в запас с правом ношения военной формы одежды.

 

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