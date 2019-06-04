Цигикал сдал должность председателя ГПСУ
4 июня, 2019, 09:50
Петр Цигикал сложил свои полномочия главы Государственной пограничной службы Украины
Об этом он сообщил в Facebook.
"Первоначальный важный и ответственный период завершился и в моей жизни. Я оставил должность председателя Государственной пограничной службы. Однако я никогда не перестану быть пограничником", - написал он.
Напомним, 31 мая Зеленский своим указом уволил Цигикала.
В другом указе говорится, что Цигикала уволили в запас с правом ношения военной формы одежды.