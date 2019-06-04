Чехия вдвое увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев
4 июня, 2019, 11:22
Власти Чехии планируют удвоить годовую квоту на трудоустройство граждан Украины
Об этом сообщает Громадское.
Правительство Чехии поддержало увеличение квоты на трудоустройство украинцев с 19,6 до 40 тыс. в год.
"Речь идет об удвоении количества разрешений на работу, которые выдаются", - сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.
Именно МИД Чехии выступил за удвоение квот для граждан Украины.
В ведомстве считают, что количество разрешений на работу в рамках "Проекта Украина" недостаточно, а срок рассмотрения документов - слишком длинный.
По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране было трудоустроено 121 тыс. граждан Украины, что составляло 20% от всего количества работающих в стране иностранцев.