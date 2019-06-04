Чехия вдвое увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев

4 июня, 2019, 11:22

Власти Чехии планируют удвоить годовую квоту на трудоустройство граждан Украины

Об этом сообщает Громадское.

Правительство Чехии поддержало увеличение квоты на трудоустройство украинцев с 19,6 до 40 тыс. в год.

"Речь идет об удвоении количества разрешений на работу, которые выдаются", - сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Именно МИД Чехии выступил за удвоение квот для граждан Украины.

В ведомстве считают, что количество разрешений на работу в рамках "Проекта Украина" недостаточно, а срок рассмотрения документов - слишком длинный.

По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране было трудоустроено 121 тыс. граждан Украины, что составляло 20% от всего количества работающих в стране иностранцев.