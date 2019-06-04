//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧехия вдвое увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев

Чехия вдвое увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев


фото: radio.cz
Власти Чехии планируют удвоить годовую квоту на трудоустройство граждан Украины

Об этом сообщает Громадское.

Правительство Чехии поддержало увеличение квоты на трудоустройство украинцев с 19,6 до 40 тыс. в год.

"Речь идет об удвоении количества разрешений на работу, которые выдаются", - сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Именно МИД Чехии выступил за удвоение квот для граждан Украины.

В ведомстве считают, что количество разрешений на работу в рамках "Проекта Украина" недостаточно, а срок рассмотрения документов - слишком длинный.

По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране было трудоустроено 121 тыс. граждан Украины, что составляло 20% от всего количества работающих в стране иностранцев.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

4 июня, 2019 вторник

3 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать