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Espreso.tvОбществоБурбак: Если допустить нарушение Конституции в вопросе роспуска парламента - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим

Бурбак: Если допустить нарушение Конституции в вопросе роспуска парламента - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим


фото: http://nfront.org.ua
Сегодня Конституционный Суд будет определяться с формой слушания дела о соответствии Основному Закону указа президента о роспуске Верховной Рады VIII созыва

Фракция "Народный фронт", как инициатор представления, подчеркивает, что никаких юридических оснований для роспуска парламента не было и нет, пишет пресс-служба.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"По нашему мнению, речь идет о факте сознательного нарушения Конституции высшим должностным лицом государства. Это - очень опасный прецедент. Если допустить нарушение Конституции в вопросе роспуска парламента - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы обращаемся в Конституционный Суд (с просьбой, - ред.) учесть срочность вопроса и рассмотреть наше обращение по ускоренной процедуре. Страна ожидает решения суда в ближайшее время", - отметил Максим Бурбак.

Он отметил, что назначение досрочных выборов вопреки Конституции привело к расходам бюджетных средств.

"Все, кто задействован в подготовке парламентских выборов, планировалось, что они будут срочные и состоятся в октябре, а не "авралом" на 3 месяца раньше - в летний период. Тем более что законных оснований для роспуска Верховной Рады не было и нет" , - резюмировал Максим Бурбак.

 

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