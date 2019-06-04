Британская студентка научилась зарабатывать деньги на чихании

4 июня, 2019, 15:16

Британская студентка обнаружила, что чихание приносит больше денег, чем работа официанткой

Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя Эбби Хейвуд (Abi Haywood) учится в художественной школе в городе Лидс. Однажды во время рисования она за 3 часа чихнула 37 раз. Видео о ее чихании, опубликованное на YouTube, оказалось неожиданно популярным. Девушка поняла, что на этом можно заработать. Она решила чихать перед камерой и продавать записи.

Фетишисты платят до 100 фунтов стерлингов (около 3500 грн) видео, в которых она выполняет их просьбы - например, чихает и показывает ноги или чихает и что-то говорит. "Однажды кто-то хотел, чтобы я чихнула и пошла в общественный туалет", - рассказывает Хейвуд.

Вместо платы мужчина прислал ей стофунтовый купон на покупки в магазине Urban Outfitters. "В идеале, деньги перечисляют на PayPal, но он платил впервые и не хотел показывать банковскую информацию, - объясняет она. - Или, может, у него есть жена, и ему не хочется, чтобы она видела".

Хейвуд утверждает, что способна чихнуть 11 раз за пять минут и только два раза чихала до крови из носа. Видео фетишистов помогают ей платить за обучение и не бояться, что из-за безденежья придется бросить художественную школу.