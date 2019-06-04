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Espreso.tvМирБританская студентка научилась зарабатывать деньги на чихании

Британская студентка научилась зарабатывать деньги на чихании

Британская студентка обнаружила, что чихание приносит больше денег, чем работа официанткой

Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя Эбби Хейвуд (Abi Haywood) учится в художественной школе в городе Лидс. Однажды во время рисования она за 3 часа чихнула 37 раз. Видео о ее чихании, опубликованное на YouTube, оказалось неожиданно популярным. Девушка поняла, что на этом можно заработать. Она решила чихать перед камерой и продавать записи.

Фетишисты платят до 100 фунтов стерлингов (около 3500 грн) видео, в которых она выполняет их просьбы - например, чихает и показывает ноги или чихает и что-то говорит. "Однажды кто-то хотел, чтобы я чихнула и пошла в общественный туалет", - рассказывает Хейвуд.

Вместо платы мужчина прислал ей стофунтовый купон на покупки в магазине Urban Outfitters. "В идеале, деньги перечисляют на PayPal, но он платил впервые и не хотел показывать банковскую информацию, - объясняет она. - Или, может, у него есть жена, и ему не хочется, чтобы она видела".

Хейвуд утверждает, что способна чихнуть 11 раз за пять минут и только два раза чихала до крови из носа. Видео фетишистов помогают ей платить за обучение и не бояться, что из-за безденежья придется бросить художественную школу.

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