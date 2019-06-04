Борисполь установил рекорд по количеству обслуженных пассажиров в сутки

4 июня, 2019, 10:22

Международный аэропорт Борисполь 2 июня 2019 г. обслужил 51 853 пассажира и 352 рейса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это рекордный показатель в истории аэропорта. Для сравнения лондонский Хитроу, самый загруженный аэропорт мира в сутки обслуживает более 200 тыс. пассажиров.

"Нам очень приятно, что летняя навигация только началась, а мы уже имеем абсолютный рекорд. Рост пассажиропотока - несомненный результат правильно выбранной стратегии развития аэропорта, но одновременно и вызов его дальнейшему инфраструктурному развитию", - пояснили в аэропорту.

"В связи с этим мы вновь надеемся, что норма об изъятии 90% дивидендов в пользу государства будет пересмотрена. Не имея средств на развитие, мы будем не просто стоять на месте, но и стремительно откатываться назад", - заявил генеральный директор Борисполя Павел Рябикин.