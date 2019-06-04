Борисполь установил рекорд по количеству обслуженных пассажиров в сутки
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Это рекордный показатель в истории аэропорта. Для сравнения лондонский Хитроу, самый загруженный аэропорт мира в сутки обслуживает более 200 тыс. пассажиров.
"Нам очень приятно, что летняя навигация только началась, а мы уже имеем абсолютный рекорд. Рост пассажиропотока - несомненный результат правильно выбранной стратегии развития аэропорта, но одновременно и вызов его дальнейшему инфраструктурному развитию", - пояснили в аэропорту.
"В связи с этим мы вновь надеемся, что норма об изъятии 90% дивидендов в пользу государства будет пересмотрена. Не имея средств на развитие, мы будем не просто стоять на месте, но и стремительно откатываться назад", - заявил генеральный директор Борисполя Павел Рябикин.
- Напомним, в апреле Кабмин повысил норматив отчислений чистой прибыли госкомпаний в госбюджет до 90%. Ранее госкомпании отчисляли только 75% своей прибыли.