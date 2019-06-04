Apple прекратит обновлять "старые" iPhone. Какие
4 июня, 2019, 17:28
Компания Apple подтвердила, что новое обновление программного обеспечения (ПО) iOS 13 не будет доступно для старых версий iPhone - 5S, 6 и 6 Plus
Об этом сообщает портал TechRadar.
"Apple подтвердила, что iOS 13 будет доступен только для моделей iPhone 6S и более новых. Таким образом, две генерации устройств с iOS 12 позже в этом году уже не получат обновление", - говорится в сообщении. Как отмечает портал, "старыми" моделями считаются iPhone 5S, 6 и 6 Plus.
Именно эти устройства не смогут получить обновления с новыми функциями, в частности режим Dark Mode с черным интерфейсом и улучшение работы системы.
Также сообщается, что новое обновление ПО станет возможным только для моделей iPad Air 2 и более новых.