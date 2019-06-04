//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирApple прекратит обновлять "старые" iPhone. Какие

Apple прекратит обновлять "старые" iPhone. Какие

Компания Apple подтвердила, что новое обновление программного обеспечения (ПО) iOS 13 не будет доступно для старых версий iPhone - 5S, 6 и 6 Plus
Об этом сообщает портал TechRadar.

"Apple подтвердила, что iOS 13 будет доступен только для моделей iPhone 6S и более новых. Таким образом, две генерации устройств с iOS 12 позже в этом году уже не получат обновление", - говорится в сообщении. Как отмечает портал, "старыми" моделями считаются iPhone 5S, 6 и 6 Plus.

Именно эти устройства не смогут получить обновления с новыми функциями, в частности режим Dark Mode с черным интерфейсом и улучшение работы системы.

Также сообщается, что новое обновление ПО станет возможным только для моделей iPad Air 2 и более новых.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать