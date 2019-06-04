Apple представила свой самый мощный компьютер Mac Pro

4 июня, 2019, 14:20

Компания Apple представила новый сверхмощный компьютер Mac Pro впервые с 2013 года

Компьютер представили на конференции для разработчиков WWDC 2019.

Mac Pro будет иметь процессор Intel Xeon с модулем под 28 ядер и мощностью 300 Вт. Объем оперативной памяти в компьютере составит до 1,5 Тб. В устройстве будет четыре слота для видеокарт, а в максимальной мощности пользователи смогут проигрывать до 12 трансляций в разрешении 4К.

Старт продаж намечен на осень 2019 года. В стартовой комплектации Mac Pro будет стоить от $ 6тыс. К компьютеру Apple также представила монитор Retina 6K диагональю 32 дюйма с поддержкой HDR за $5 тыс. и подставку для него - еще $999 В топовой конфигурации компьютер будет стоить около $45000.