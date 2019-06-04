Apple откажется от iTunes: вместо него будут три приложения

4 июня, 2019, 09:35

Компания Apple решила отказаться от приложения iTunes и взамен запустить три мобильных приложения

Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 3 июня, в калифорнийском Сан-Хосе стартовала конференция разработчиков Apple, на которой будут представлены обновления ОС и приложений, а также разработки по дополненной реальности и приложениях для заботы о здоровье пользователей.

На смену iTunes придут три приложения: Music, TV, и Podcasts. В компании считают, что благодаря этому пользователям будет легче найти желаемый контент. В свою очередь, Apple таким образом развивает стратегию автономности устройств.

Эта стратегия определяет принципы работы нового поколения устройств Apple.

Так, Apple Watch станет менее зависимым от iPhone, с iPad можно будет обойтись без Mac, приложения Apple будут доступны для любого устройства.