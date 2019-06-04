8 из 10 операций с платежной картой в Украине - безналичные. Инфографика

4 июня, 2019, 14:08

Сейчас в Украине 8 из 10 операций с платежной карточкой являются безналичными

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"По результатам I квартала 2019 г. доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%. Это на 5 процентных пунктов больше, по сравнению с итогами 2018 г.", - говорится в сообщении.

Объем безналичных операций по категориям:

операции перевода средств с карты на карту (Р2Р переводы) составляли 39% или 153 млрд грн, их средний чек - 1576 грн;

операции по оплате товаров / услуг в сети Интернет составляли 17% или 69 млрд грн, средний чек - 472 грн;

операции перевода средств с карты на банковский счет в сети Интернет (например, пополнение депозитов, погашение кредитов и т.д.) составили 13% или почти 52 млрд грн, средний чек - 264 грн;

расчеты с использованием платежных терминалов составляли 29% или 113 млрд грн (из них 22% - это бесконтактные расчеты, осуществленные карточками и 4% - платежи с помощью NFCгаджетив), средний чек - 250 грн;

безналичные операции в банкоматах и ПТКС составляли лишь 2% или 8 млрд грн, средний чек - 593 грн.

За первые три месяца 2019 общее количество платежных карт в Украине выросло на 4%, до 61,8 млн шт.

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