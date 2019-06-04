+32 и грозы. Синоптик рассказала о погоде сегодня

4 июня, 2019, 06:30

Погода в Украине 4 июня в некоторых областях будет в виде сильных ливней, шквального ветра, а иногда даже града

Об этом сообщила синоптик Еспрессо.TV Наталья Диденко.

По словам синоптика, во вторник в некоторых областях возможны локальные сильные ливни с грозами или палящее солнце. А кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории страны, кроме Крыма.

Температура воздуха будет достаточно высокой. В Центре и на Севере ожидается от +25 до +30 градусов, на юге и востоке будет жарко - до +32, а в западных областях температура будет низкой - от +22 до +27 градусов.

В Киеве 4 июня также ожидается дождь и гроза. Воздух прогреется до +27...+29, а во время дождя снизится до +24...+26.