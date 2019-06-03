Зеленский обещает наказать убийц пятилетнего мальчика на Киевщине

3 июня, 2019, 21:35

Президент Зеленский обещает сделать все необходимое для наказания убийц пятилетнего мальчика на Киевщине

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - написал Зеленский.

По его словам, чиновники, которые должны обеспечить безопасность граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности перед людьми.