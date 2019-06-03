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Espreso.tvОбществоЗеленский обещает наказать убийц пятилетнего мальчика на Киевщине

Зеленский обещает наказать убийц пятилетнего мальчика на Киевщине

Президент Зеленский обещает сделать все необходимое для наказания убийц пятилетнего мальчика на Киевщине

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - написал Зеленский.

По его словам, чиновники, которые должны обеспечить безопасность граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности перед людьми.

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