Зеленский обещает наказать убийц пятилетнего мальчика на Киевщине
3 июня, 2019, 21:35
Президент Зеленский обещает сделать все необходимое для наказания убийц пятилетнего мальчика на Киевщине
Об этом президент Владимир Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - написал Зеленский.
По его словам, чиновники, которые должны обеспечить безопасность граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности перед людьми.
- В субботу, 1 июня, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытая черепно-мозговая травма.
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой .
- 2 июня двое полицейских, подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в голову в Переяслав-Хмельницком, были задержаны.
- Полицейским было сообщено о подозрении .
- 3 июня раненый мальчик умер .
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