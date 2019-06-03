Зеленский назначил пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель

3 июня, 2019, 13:59

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Назначить Юлию Мендель пресс-секретарем президента Украины, говорится в указе №350/2019, обнародованном на сайте главы государства.

По данным TheБабель, на конкурс на должность спикера президента Украины было подано около 400 тыс. заявок, с которыми работала HR-команда.

По словам пресс-секретаря ЗеКоманды Ирины Победоносцевой, на первом этапе проверяли соответствие кандидатов простым требованиям: владение украинским и английским, грамотность, опыт работы в смежных профессиях, высшее образование. Большинство претендентов отсеяли уже на этом этапе.

Отмечается, что во время телефонных собеседований оценивали другие качества: дикцию, манеру выражения мнения и скорость реакции.

"Осталось около ста участников, и после обсуждения мы выбрали 50, которые и получили творческие задания. Здесь уже оценивались и форма, и содержание: суть сообщения, идея, искренность, убедительность, четкость и лаконичность формулировок", - отметила Победоносцева.

По ее словам, из 50 человек в финал вышли трое. С ними лично общались президент Зеленский и члены команды из Администрации президента. Претендентам они устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами. Оценивалось понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззрение, чувство юмора и скорость реакции.

Справка.

Юлия Мендель, 32 года. Журналист издания TheБабель. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. В разное время работала на телеканалах Эспрессо.TV, ICTV и Интер.

Несколько лет журналист сотрудничает с The New York Times, писала материалы для украинского Forbes и американского Politico.