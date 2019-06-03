Израиль и Польша выразили протест мэру Франковска за памятник Шухевичу

3 июня, 2019, 16:40

Послы Польши и Израиля в Украине выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника Роману Шухевичу - главнокомандующему УПА

Письмо с протестом мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву распространил в своем Facebook посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

"Сегодня, вместе с послом Польши Бартошем Цыхоцки написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Напоминаем, что люди, выжившие после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении.

"Этим письмом мы выражаем протест в связи с вашим решением и хотим напомнить детям Ивано-Франковска, их родителями, бабушкам и дедушкам, что Роман Шухевич несет личную ответственность за то, что отобрал жизни тысяч им подобных - пулями, пожарами, изнасилованиями, пытками и другими зверскими методами - только потому, что они молились Богу на польском или иврите ", - заявили послы.

23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу. Польский и израильский дипломаты выражают протест по поводу того, что мэр Марцинкив в своей речи назвал Шухевича "великой личностью" в присутствии школьников.