//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯнукович тоже говорил о евроинтеграции. Порошенко обратился к Зеленскому перед визитом в Брюссель

Янукович тоже говорил о евроинтеграции. Порошенко обратился к Зеленскому перед визитом в Брюссель

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал советы действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед его визитом в Брюссель

Об этом говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

"Завтра состоится очень важное и символическое событие - первый визит новоизбранного президента в столицу ЕС - Брюссель. Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Ибо у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украина на самом деле пытались вернуть в Российскую империю", - написал Порошенко.

Порошенко добавил, что завтра важный день и пожелал успеха и Украине, и ее президенту.

"Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки: четыре союза Украины и ЕС - энергетический, цифровой, таможенный, а главное - подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз", - отметил он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 июня, 2019 понедельник

больше новостей

3 июня, 2019 понедельник

2 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать