Янукович тоже говорил о евроинтеграции. Порошенко обратился к Зеленскому перед визитом в Брюссель

3 июня, 2019, 20:27

Об этом говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

"Завтра состоится очень важное и символическое событие - первый визит новоизбранного президента в столицу ЕС - Брюссель. Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Ибо у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украина на самом деле пытались вернуть в Российскую империю", - написал Порошенко.

Порошенко добавил, что завтра важный день и пожелал успеха и Украине, и ее президенту.

"Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки: четыре союза Украины и ЕС - энергетический, цифровой, таможенный, а главное - подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз", - отметил он.