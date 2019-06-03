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Espreso.tvКультураВышел первый трейлер фильма "Ford против Ferrari"

Вышел первый трейлер фильма "Ford против Ferrari"

20th Century Fox опубликовал первый трейлер фильма "Ford против Ferrari" с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом

Ролик появился на YouTube-канале кинокомпании.

Биографическая драма от режиссера фильмов "Переступить черту", "Росомаха: Бессмертный" и "Логан" Джеймса Мэнголда рассказывает историю противостояния команд американского бизнесмена Генри Форда и итальянского автогонщика Энцо Феррари во время гонки Ле-Мана в 1966 году.

Основой для картины стала книга американского писателя и журналиста Э. Дж. Бейма "Гоните вовсю: Форд, Феррари и их бой за скорость и славу на Ле-Мане". Сюжет строится вокруг попыток команды Форда создать совершенный спорткар, способный затмить вечно лидирующего чемпиона - Ferrari.

Роли главных специалистов команды Форда - автомобильного провидца Кэрролла Шелби и его британского водителя Кенома Майлза - достались Мэтту Дэймону ( "Марсианин", "Отступники", "Одиннадцать друзей Оушена") и Кристиану Бэйлу ( "Престиж", "Темный рыцарь", "Бэтмен : Начало"). В фильме также сыграли Катрина Балф, Бернтал и Ноа Джюп.

 
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