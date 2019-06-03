Вятрович ответил на протест Польши и Израиля из-за памятника Шухевичу

3 июня, 2019, 18:39

Содержание письма мэру Ивано-Франковска, в котором послы Польши и Израиля опротестовали открытие в городе нового памятника главнокомандующему УПА Роману Шухевичу, повторяет тезисы российской пропаганды против украинского освободительного движения

Об этом в Facebook написал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но в Украине послы обеих стран вроде нашли общий язык. И конечно, он русский. Письмо к мэру Ивано-Франковска написано на английском, но суть его - русская. Ведь содержание - повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения", - подчеркнул Вятрович.

23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу.

Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион заявили, что Шухевич якобы виноват в "массовых убийствах".