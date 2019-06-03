Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

3 июня, 2019, 08:29

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на окруженную территорию возле Белого дома в Вашингтоне

Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку перед Белым домом покинул президент США Дональд Трамп, говорится в сообщении.

Отмечается, что президент отправился с государственным визитом в Великобританию.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением, а затем начали стрелять.

Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет, говорится в сообщении.

Подобный инцидент произошел в середине марта прошлого года. Тогда в Белом доме была проведена эвакуация из-за выстрела у здания на северной лужайке.