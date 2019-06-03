Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку перед Белым домом покинул президент США Дональд Трамп, говорится в сообщении.
Отмечается, что президент отправился с государственным визитом в Великобританию.
Отмечается, что сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением, а затем начали стрелять.
Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет, говорится в сообщении.
Подобный инцидент произошел в середине марта прошлого года. Тогда в Белом доме была проведена эвакуация из-за выстрела у здания на северной лужайке.
A man was taken down near the White House on Sunday night after US Secret Service agents opened fire. https://t.co/X58DRcIVTZ pic.twitter.com/b2cTkWyTS6- China Xinhua News (@XHNews) 3 июня 2019 г.