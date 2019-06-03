В Зеленского анонсировали стратегию возвращения Крыма, но о подробностях молчат

3 июня, 2019, 18:05

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает РБК-Украина.

"Ведутся постоянные консультации (по вопросу Крыма, - ред.) Когда будет наработано определенное решение, это будет вынесено. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-то слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы. Но Крым - это Украина", - рассказала пресс-секретарь.

"Завтра будет осуществлен первый визит, и этот вопрос Крыма будет тоже подниматься", - заявила Мендель.