В Индии 40 человек застряли на карусели

3 июня, 2019, 18:18

Экстренные службы индийского города Ахмедабад (штат Гуджарат) в ночь на понедельник провели операцию по спасению 40 человек, застрявших на большой высоте

Как сообщает Qatarday, в одном из парков аттракционов внезапно вышла из строя карусель.

Через несколько минут после остановки аттракциона в экстренные службы обратился по телефону один из посетителей. Среди 40 человек на карусели были 14 детей. Для их спасения были задействованы пожарные машины - с помощью лестницы удалось добраться до пострадавших и безопасно эвакуировать их. Данные о возможных пострадавших не приводятся.

Причиной инцидента, по предварительным данным, стал технический сбой. После окончания эвакуации карусель была закрыта на неопределенный срок.