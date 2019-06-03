В оккупированном Крыму задержали украинца с "чужим" паспортом, - ФСБ

3 июня, 2019, 14:51

На пункте пропуска "Армянск" задержали гражданина Украины, который пытался въехать в Крым "по паспорту, выданному на чужую фамилию"

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

По версии российской спецслужбы, гражданин Украины "намеренно изменил свои данные, зная, что ему ограничен въезд в Россию за систематическое совершение административных правонарушений на ее территории".

Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Отмечается, что ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В то же время, ФСБ не называет фамилию задержанного украинском.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админкордоне с Крымом граждан Украины невозможно из-за того, что российская сторона не раскрывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".