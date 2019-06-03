В Молдове - вероятность пророссийской коалиции: ЕС, США и Россия направили своих посланцев в Кишинев

3 июня, 2019, 10:12

3 июня, в понедельник, в Молдову прибудут трое высокопоставленных чиновников из Евросоюза, США и России на фоне признаков того, что новое правительство страны может развернуться в сторону Москвы

Об этом пишет Euractiv.

В частности, в Кишинев прибудет еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан. Он планирует встретиться с президентом, премьер-министром и тремя лидерами основных партий, чтобы обсудить отношения между ЕС и Молдовой и текущие события в процессе формирования правительства.

В столице Молдовы также ожидается директор Государственного департамента США по вопросам Восточной Европы Брэд Фреден, а также заместитель премьер-министра России Дмитрий Козак, который отвечает за управление отношениями с Молдовой.

Козак известный спорным планом федерализации Молдовы как способа решения замороженного конфликта с Приднестровьем. Это будет его первый визит в Молдову за последние 20 лет.

По итогам парламентских выборов в феврале социалисты, которые выступают за более тесные связи с Москвой, стали крупнейшей партией. Руководящая Демократическая партия, которая выступает за более тесную интеграцию с ЕС, стала второй. Проевропейский оппозиционный блок ACUM (сейчас) финишировал третьим.

После трех месяцев неудачных попыток сформировать парламентское большинство между ACUM и социалистами появилась вероятность формирования пророссийской коалиции. Демократическая партия во главе с магнатом Владом Плахотнюком пригласила в пятницу социалистов, возглавляемых пророссийским президентом Игорем Додоном, на коалиционные переговоры - всего за неделю до крайнего срока, чтобы сформировать правительство и предотвратить досрочным выборам.