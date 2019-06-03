Ученые зафиксировали нашествие насекомых в Киеве

3 июня, 2019, 22:28

На днях в Киеве обнаружено аномальное количество бабочек

Об этом говорится на странице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook.

В Минприроды Украины повышенную активность бабочек связывают с миграцией. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать 50 км/ч. и за сутки они преодолевают 500 км. Маршрут бабочки репейницы прокладывают от Северной Африки до Украины и других стран северной Европы.

Эти бабочки пролетают гигантские расстояния и на севере Африки зимой откладывают яйца. На этом годовой жизненный полет бабочек заканчивается.