//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУченые зафиксировали нашествие насекомых в Киеве

Ученые зафиксировали нашествие насекомых в Киеве

На днях в Киеве обнаружено аномальное количество бабочек

Об этом говорится на странице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook.

В Минприроды Украины повышенную активность бабочек связывают с миграцией. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать 50 км/ч. и за сутки они преодолевают 500 км. Маршрут бабочки репейницы прокладывают от Северной Африки до Украины и других стран северной Европы.

Эти бабочки пролетают гигантские расстояния и на севере Африки зимой откладывают яйца. На этом годовой жизненный полет бабочек заканчивается.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 июня, 2019 понедельник

больше новостей

3 июня, 2019 понедельник

2 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать