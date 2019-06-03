Ученые показали первую запись солнечного затмения. Его сняли 120 лет назад

3 июня, 2019, 17:35

Старейшую видеозапись солнечного затмения зафиксировали в 1900 году в США. Теперь ученые восстановили съемку и выложили видеозапись на YouTube

Об этом пишет The Verge.

Клип, который длится одну минуту и восемь секунд, охватывает все затмение. Оно произошло 28 мая 1900 года и было зафиксировано в Северной Каролине во время экспедиции Британской астрономической ассоциации. Ученый Невилл Маскелин записал эти кадры с помощью телескопического адаптера на камеру.

До выхода видео хранилось в архивах Королевского астрономического общества. По данным организации, это была вторая попытка снять затмение, после первой попытки в 1898 году фильм украли.

Благотворительная организация BFI восстановила оригинальные кадры до качества 4к, хотя вы можете смотреть их только с разрешением 720p на YouTube. По словам сотрудника BFI, команда собрала видео кадр за кадром.