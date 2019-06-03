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Espreso.tvОбществоУ МВД собрались активисты, возмущенные убийством мальчика

У МВД собрались активисты, возмущенные убийством мальчика

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел, на улице Богомольца, собираются возмущенные активисты

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

У стен МВД активисты и более десятка журналистов, требуют наказать полицейских, в Переяславе-Хмельницком застрелили 5-летнего мальчика.

Люди ждут руководство МВД. В настоящее время никого из руководителей полиции нет.

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