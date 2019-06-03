У МВД собрались активисты, возмущенные убийством мальчика
3 июня, 2019, 22:07
В Киеве под зданием Министерства внутренних дел, на улице Богомольца, собираются возмущенные активисты
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
У стен МВД активисты и более десятка журналистов, требуют наказать полицейских, в Переяславе-Хмельницком застрелили 5-летнего мальчика.
Люди ждут руководство МВД. В настоящее время никого из руководителей полиции нет.
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой.
- 2 июня двое полицейских, подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в голову в Переяслав-Хмельницком, были задержаны.
- Полицейским было сообщено о подозрении .
- 3 июня во больницы Киева умер 5-летний мальчик, у которого вероятно стреляли пьяные полицейские.
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