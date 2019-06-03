//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТреть молодых украинцев сих пор не знает, как началась война на Донбассе, - исследование

Треть молодых украинцев сих пор не знает, как началась война на Донбассе, - исследование

Треть украинцев мало что знает о начале вооруженного конфликта на Донбассе, говорится в исследовании ресурса "Детектор Медиа"

Об этом сообщает Укринформ.

"В современных условиях молодежь, как социальная группа, как социальный слой населения, она является и наиболее действенной, наиболее решительной, наиболее сильным звеном общества с одной стороны. Так и наиболее слабой. Поскольку у части молодежи еще не до конца сформировано какое-то представление", - отметил координатор образовательного проекта Мининформполитикы "Пленники Кремля" Александр Кантур.

По его мнению, основная причина неверного мнения о конфликте на Востоке - это следствие непрерывной работы российской пропагандистской машины.

"Пленники Кремля" - это образовательный проект, направленный на национально-патриотическое воспитание молодежи. В течение 2018-2019 года были проведены встречи со студентами 37-ми учебных заведений в разных регионах Украины. На встречах каждый желающий мог узнать, как начиналась война на Востоке страны, а также задать свой вопрос.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 июня, 2019 понедельник

больше новостей

3 июня, 2019 понедельник

2 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать