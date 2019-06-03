Томенко объяснил, почему Зеленский вернул Кучму в контактную группу в Минске

3 июня, 2019, 21:50

В команде президента Владимира Зеленского не было человека, который бы мог заменить Леонида Кучму на переговорах в Минске

Об этом политик Николай Томенко заявил в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV

"Я думаю, что это тактическое решение переходного характера. Назначая людей на внешнеполитическое направление, например направление СНБО, они исходят из того, что есть. У него (Зеленского, - ред.) в команде точно не было человека какого-то такого уровня, и в силу различных обстоятельств на скамейке запасных появился Кучма. Я не считаю, что Кучма - это зло для тактической задачи, но стратегически это ничего не меняет. Мы понимаем, что в этой группе ключевая тема для обсуждения - это гуманитарные вопросы, и если Кучме, учитывая его человеческие отношения с российскими чиновниками, удастся разблокировать процесс возвращения пленного, то слава Богу", - сказал он.

По словам Томенко, что касается нормандского формата, то Кучма "не имеет точно к этому никакого отношения.