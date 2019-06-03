Синоптик предупредила украинский о дождях, грозах и граде

3 июня, 2019, 14:28

Во вторник, 4 мая, на большей части территории Украины ожидаются дожди, местами - ливни, грозы и град

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Синоптическая ситуация в Украине остается нестабильной. Завтра практически в большинстве областей Украины ожидаются дожди кратковременного характера, но кое-где они будут переходить в ливни и грозы. При грозах возможно шквалистое усиление ветра и град. Дожди охватят практически всю территорию страны. Сейчас серьезные ливни и грозы наблюдаются в Одесской области, на Николаевщине, а завтра они охватят большую часть территории Украины", - сказала Диденко.

При этом теплая погода в стране будет сохраняться.

"Температура воздуха в Украине остается высокой: +25...+ 30°C. При более интенсивном солнечном нагреве на востоке, на юге - выше, чуть свежее на западе - на несколько градусов", - добавила Диденко.

В Киеве 4 июня будет +28...+29°C. Возможны кратковременный дождь, гроза, при грозах возможно усиление ветра, в отдельных районах - сильные ливни.