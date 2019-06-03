//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик предупредила украинский о дождях, грозах и граде

Синоптик предупредила украинский о дождях, грозах и граде

Во вторник, 4 мая, на большей части территории Украины ожидаются дожди, местами - ливни, грозы и град

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Синоптическая ситуация в Украине остается нестабильной. Завтра практически в большинстве областей Украины ожидаются дожди кратковременного характера, но кое-где они будут переходить в ливни и грозы. При грозах возможно шквалистое усиление ветра и град. Дожди охватят практически всю территорию страны. Сейчас серьезные ливни и грозы наблюдаются в Одесской области, на Николаевщине, а завтра они охватят большую часть территории Украины", - сказала Диденко.

При этом теплая погода в стране будет сохраняться.

"Температура воздуха в Украине остается высокой: +25...+ 30°C. При более интенсивном солнечном нагреве на востоке, на юге - выше, чуть свежее на западе - на несколько градусов", - добавила Диденко.

В Киеве 4 июня будет +28...+29°C. Возможны кратковременный дождь, гроза, при грозах возможно усиление ветра, в отдельных районах - сильные ливни.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 июня, 2019 понедельник

больше новостей

3 июня, 2019 понедельник

2 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать