Спикер Зеленского заявила, что тоже была "агентом Кремля"
3 июня, 2019, 18:40
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее находилась среди журналистов, которых называли "агентами Кремля"
Об этом она сказала во время брифинга, передает УП .
"Я тоже была "агентом Кремля" по прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля", - сказала Мендель.
При этом она подчеркнула, что президент не скрывается от СМИ, каждую неделю что-то комментирует на камеры и планирует быть максимально открытым.
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