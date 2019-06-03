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Espreso.tvОбществоСпикер Зеленского заявила, что тоже была "агентом Кремля"

Спикер Зеленского заявила, что тоже была "агентом Кремля"


фото: president.gov.ua
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее находилась среди журналистов, которых называли "агентами Кремля"

Об этом она сказала во время брифинга, передает УП .

"Я тоже была "агентом Кремля" по прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля", - сказала Мендель.

При этом она подчеркнула, что президент не скрывается от СМИ, каждую неделю что-то комментирует на камеры и планирует быть максимально открытым.

 

 

 

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