Спикер Зеленского заявила, что тоже была "агентом Кремля"

3 июня, 2019, 18:40

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее находилась среди журналистов, которых называли "агентами Кремля"

Об этом она сказала во время брифинга, передает УП .

"Я тоже была "агентом Кремля" по прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля", - сказала Мендель.

При этом она подчеркнула, что президент не скрывается от СМИ, каждую неделю что-то комментирует на камеры и планирует быть максимально открытым.