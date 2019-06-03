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Espreso.tvМирРоссия отозвала ключевых военных советников из Венесуэлы, - WSJ

Россия отозвала ключевых военных советников из Венесуэлы, - WSJ

Россия отозвала из Венесуэлы своих ключевых советников по обороне

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в российском Минобороны.

По данным издание, российская госкорпорация Ростех, которая занималась обучением и консультированием армии Венесуэлы, в том числе по закупке вооружений, сократила численность своего штата в стране до нескольких десятков человек, в то время как несколько лет назад в Венесуэле находился до тысячи сотрудников Ростех.

Источник газеты отмечает, что отъезд россиян связан с отсутствием новых контрактов. Также собеседники предположили, что режим Мадуро не сможет расплатиться по предыдущим поставкам за сложной экономической ситуации.

Газета пишет, что, отозвав своих советников, Москва еще больше осложнила положение Мадуро.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что в структурах безопасности Венесуэлы присутствуют сотни россиян.

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