"Укрзализныця" покупает масла у двух нардепов по ценам на 54% выше рыночных, – СМИ

3 июня, 2019, 18:03

В ближайшее время Публичное акционерное общество (ПАО) "Укрзализныця" намерено закупить масел на сумму более чем 500 млн гривен. Ожидаемая цена закупок по всем позициям в среднем выше рыночной на 54%. При этом последние 3 года в тендерах принимают участие только 2 участника рынка, остальных "Укрзализныця" отсеивает процедурами допуска

Об этом сообщило интернет-издание "Зеркало недели".

Уже 3 года в тендерных закупках масел "Укрзализныци" учувствуют всего 2 участника. Бердянский "Агринол", который связывают с депутатом группы "Воля народа" Александром Пономаревым и столичный КСМ, близкий к Александру Грановскому, который недавно покинул ряды "Блока Петра Порошенко".

Ежегодно государственный монополист потребляет масел на сотни миллионов гривен. Большинство потребляемой продукции "Укрзализныци" - старые ГОСТовские масла, наиболее массовыми из которых являются марки М-14В2, М-14Г2ЦС и М-10Г2К. На них приходится 75% от общего объема смазочных материалов, закупаемых компанией.

Несмотря на то, что указанные масла можно купить у десятка разных производителей, в тендерах участвуют только 2 вышеперечисленных игрока, поскольку "Укрзализныця" требует специфическую документацию.

Проанализировав закупки, издание сообщило что самое ходовое масло М-14В2 стоит 28 300 гривен/тонна, тогда как "Укрзализныця" была готова закупать его в апреле по 37 474 гривен/тонна, или на 32,4% дороже. Вторая востребованная марка М-14Г2ЦС предлагалась на рынке в среднем по 33 500 гривен/тонна, а перевозчик был готов платить на 28,3% дороже - 43 163 гривен/тонна.

Учитывая, что в ближайшее время компания собирается провести тендер на 500 млн гривен, госкомпания "Укрзализныця" переплатит минимум 150 млн гривен.