"Реал" приготовил 70 млн евро за звезду "Тоттенхэма"

3 июня, 2019, 10:38

Мадридский "Реал" собирается приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена

Об этом сообщает As .

Мадридцы готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Дании не более 70 млн евро. "Реал" видит в Эриксене долгосрочную замену Луке Модричу. В минувшую пятницу президент "Реала" Флорентино Перес встречался со своим коллегой из лондонского клуба Дэниэлом Леви в Мадриде на торжественном ужине, посвященном финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2). Обсуждали ли стороны трансфер Эриксена, неизвестно.

Через год датчанин станет свободным агентом.