"Реал" приготовил 70 млн евро за звезду "Тоттенхэма"
3 июня, 2019, 10:38
Мадридский "Реал" собирается приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена
Об этом сообщает As .
Мадридцы готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Дании не более 70 млн евро. "Реал" видит в Эриксене долгосрочную замену Луке Модричу. В минувшую пятницу президент "Реала" Флорентино Перес встречался со своим коллегой из лондонского клуба Дэниэлом Леви в Мадриде на торжественном ужине, посвященном финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2). Обсуждали ли стороны трансфер Эриксена, неизвестно.
Через год датчанин станет свободным агентом.
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