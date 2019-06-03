"Народный фронт" обращается в Конституционный Суд вынести решение по роспуску ВР до 21 июля
Об этом во время Согласительного советов заявил руководитель фракции Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии.
Он напомнил, что 24 мая депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указ Президента о роспуске парламента.
"Мы считаем, что юридических оснований для роспуска парламента нет. Конституционный Суд по представлению народных депутатов уже открыл производство о неконституционности роспуска Верховной Рады. Мы обращаемся в Конституционный Суд вынести решение об ускоренной процедуре рассмотрения этого вопроса. Должны получить законное заключение от КС до 21 июля", - сказал Максим Бурбаки.
"Отмечу, мы будем всеми правовыми способами доказывать, что роспуск парламента не имеет законных оснований. Что президент начинает свою работу с нарушения Конституции. И это плохое начало для всех, для страны", - подчеркнул руководитель фракции.