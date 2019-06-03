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Espreso.tvОбщество"Через месяц или три": Саакашвили планирует вернуться в Грузию

"Через месяц или три": Саакашвили планирует вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации заявил, что намерен вернуться в Грузию

Об этом заявил Михаил Саакашвили в интервью ТСН .

Экс-президент Грузии отметил, что планирует свое возвращение в Грузию через "месяц или три месяца".

 

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