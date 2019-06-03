"Через месяц или три": Саакашвили планирует вернуться в Грузию

3 июня, 2019, 11:48

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации заявил, что намерен вернуться в Грузию

Об этом заявил Михаил Саакашвили в интервью ТСН .

Экс-президент Грузии отметил, что планирует свое возвращение в Грузию через "месяц или три месяца".