"Через месяц или три": Саакашвили планирует вернуться в Грузию
3 июня, 2019, 11:48
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации заявил, что намерен вернуться в Грузию
Об этом заявил Михаил Саакашвили в интервью ТСН .
Экс-президент Грузии отметил, что планирует свое возвращение в Грузию через "месяц или три месяца".
- Напомним, 28 мая Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили, которого его лишил Порошенко в июле 2017 года.
- Пограничники заявили, что оснований не пускать Саакашвили в Украину нет.
- Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал предателем бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.
- 29 мая в Киев прилетел экс-глава Одесской ОГА Саакашвили. В "Борисполе" его встретили караваем сотни сторонников.
- Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что экс-глава Одесской планирует вернуть паспорт, который у него изъяли при задержании.