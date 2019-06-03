3 июня, 2019, 17:17

В Администрации президента Владимира Зеленского подтвердили непубличный визит украинского олигарха Виктора Пинчука 31 мая

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, информирует Эспрессо.TV .

"Пинчук действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая с вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была сегодня ему предложена - возглавить Трехстороннюю группу и представлять Украину", - пояснила Мендель.