Пинчук приезжал с Кучмой, - у Зеленского объяснили визит олигарха в АП
3 июня, 2019, 17:17
В Администрации президента Владимира Зеленского подтвердили непубличный визит украинского олигарха Виктора Пинчука 31 мая
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, информирует Эспрессо.TV .
"Пинчук действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая с вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была сегодня ему предложена - возглавить Трехстороннюю группу и представлять Украину", - пояснила Мендель.
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Напомним, ранее СМИ сообщали, что вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.