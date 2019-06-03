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Espreso.tvОбществоПинчук приезжал с Кучмой, - у Зеленского объяснили визит олигарха в АП

Пинчук приезжал с Кучмой, - у Зеленского объяснили визит олигарха в АП

В Администрации президента Владимира Зеленского подтвердили непубличный визит украинского олигарха Виктора Пинчука 31 мая

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, информирует Эспрессо.TV .

"Пинчук действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая с вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была сегодня ему предложена - возглавить Трехстороннюю группу и представлять Украину", - пояснила Мендель.

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