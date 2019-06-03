Полуобнаженная модель произвела фурор на финале Лиги чемпионов

3 июня, 2019, 09:20

Полуобнаженная модель выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов, после чего к ней добавились 2 млн подписчиков в соцсети

Фотографии красавицы распространил ее парень на странице vitalyuncensored.

Во время финала Лиги чемпионов американская модель польского происхождения Кинси Тадеуш Воланськи сделала забег и в ее instagram прибавилось больше 2 млн пользователей. Она почти дошла до отметки в 3 млн фолловеров. В первом тайме матча "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" стадион взорвался дважды: на 2-й минуте забил Салах, а на 18-й на поле выбежала девушка в черном купальнике с надписью Vitaly Uncensored на груди.

Арбитр Дамир Скомина приостановил игру, стюарды забрали девушку с поля. Она появилась в трансляции всего на пару секунд: телезрителям повторяли гол, показывали болельщиков и тренеров. Кинси Тадеуш Воланськи рекламирует купальники, снималась для журналов Maxim, Sports Illustrated и FHM. Принт на ее купальнике - реклама сайта порнопранкив Vitaly Uncensored. Одним из самых популярных после забега был вопрос "А эта девушка порноактриса?».